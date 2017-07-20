В МИД ответили на обвинения России в агрессии со стороны США

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Представителям США, обвиняющим Россию в агрессии, следовало бы применить такое определение к своему собственному государству, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Накануне Ульянов принял участие в заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, завершающем российское председательство в этом органе.

"Вчера имели место дипломатические баталии, касающиеся, главным образом, Украины. В ответ на обвинения в адрес России в том, что она совершает агрессию, мы посоветовали американской делегации почитать определение агрессии, одобренное в 1974 году Генеральной Ассамблеей ООН", — рассказал Ульянов в четверг РИА Новости.

Соответствующий документ был утвержден 14 декабря 1974 года резолюцией ГА ООН 3314. Документ содержит восемь статей с определением этого термина.

"На нас это определение примерить не получается, а вот, скажем, запуск 59 "Томагавков" по сирийской авиабазе Шайрат — это типичный акт агрессии, в определении так и написано", — сказал он. В документе указано, что актом агрессии, независимо от объявления войны, будет считаться "нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства".

"Так что подобного рода определение американцы должны в первую очередь адресовать себе", — добавил Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.