В МИД напомнили о возможном ответе на высылку российских дипломатов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вопрос об ответных мерах на высылку 35 российских дипломатов из США находится на контроле МИД РФ, права на ответные действия Россию никто не лишал, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.
80.7%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
16.4%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.9%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
Администрация президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.