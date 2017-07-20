В МИД напомнили о возможном ответе на высылку российских дипломатов

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вопрос об ответных мерах на высылку 35 российских дипломатов из США находится на контроле МИД РФ, права на ответные действия Россию никто не лишал, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

"Права на ответные меры нас никто не лишал и дело никто не отменял… Вопрос находится на контроле нашем", — сказал Кожин на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас российской стороной возможность высылки 35 американских дипломатов в ответ на аналогичные меры США и какова вероятность такого шага.

Администрация президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.