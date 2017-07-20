В Кремле подтвердили заявление Трампа о разговоре с Путиным на ужение G20

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты США и РФ в ходе встречи в рамках G20 обсуждали проблему усыновления.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times подтвердил, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным во время ужина G20. Также, по его словам, лидеры двух стран говорили об усыновлении детей.

"Могу подтвердить, действительно, эта тема затрагивалась. Больше ничего сказать не могу", — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждали Трамп и Путин тему усыновления, в каком контексте и есть ли какие-то подвижки в этом вопросе.

"Большего не могу сказать", — добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры двух стран еще какие-то темы.

Песков также вновь подчеркнул, что никакой второй "секретной встречи" между Путиным и Трампом в рамках саммита не было.

"Я вчера уже об этом говорил. Не могу (подтвердить). Секретной второй встречи не было", — прокомментировал Песков вопрос о том, может ли Кремль подтвердить эту информацию.