ГД приняла закон о приоритетном приеме парламентариев у должностных лиц

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий прием депутатов и сенаторов должностными лицами в первоочередном порядке.

Законопроект был внесен в Госдуму 2 мая главами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также главами комитетов по законодательству Совета Федерации и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым соответственно.

Законопроектом предлагается внести поправки в федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Согласно тексту инициативы, за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы закрепляется право на прием в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, иных государственных органов, а также органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований.

Текстом законопроекта также предусматривается установление обязанности должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных органов власти по созданию условий для осуществления парламентариями их полномочий.

Кроме того, предлагается наделить законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ полномочием заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в соответствующем субъекте РФ.

Определяется порядок заслушивания информации, в том числе минимальный срок (не менее чем за 5 дней до проведения заседания) направления приглашения для участия в заседании, в котором указываются вопросы, интересующие членов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.