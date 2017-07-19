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Политика

Госдума планирует создать "Парламентское телевидение"

23:4119.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума планирует создать автономную некоммерческую организацию (АНО) "Парламентское телевидение", заявила в среду глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / Degimages
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"Мы планируем вынести… на пленарное заседание (вопрос) о создании автономной некоммерческой организации "Парламентское телевидение", — заявила Савастьянова журналистам.

Решение новый задач

Депутат пояснила, что в настоящий момент сотрудники телевидения нижней палаты парламента являются государственными гражданскими служащими, которые находятся в штате Госдумы.

"С одной стороны, мы не можем не сказать, что мы посмотрели, как сегодня строят свою работу наши коллеги в Совете Федерации, которые по этому пути уже пошли. И мы видим, что за счет этого идет и расширение контента, разнообразия. И мы видим, что в принципе это такая достаточно более эффективная практика", — рассказала Савастьянова.

Она подчеркнула, что парламентарии хотели бы видеть полноценное информирование о деятельности Госдумы с элементами обратной связи, а также с использованием различных видеоформатов.

"Нам бы хотелось, чтобы такой был творческий подход к освещению не только того, что делает Госдума, но и что делают наши коллеги в субъектах РФ, и для того, чтобы мы могли оперативно получать информацию о и том, что волнует и беспокоит наших избирателей", — пояснила она, добавив, что для реализации всех этих задач нужно, чтобы журналисты были "более независимыми".

Все руководители фракций единодушно поддержали идею создания такого АНО.

Запуск и главный редактор

Кто станет главным реактором телеканала, пока не известно, заявила заместитель руководителя аппарата Госдумы Ольга Ситникова.

"Мы в стадии переговоров с разными людьми", — сказала она журналистам, уточнив при этом, что аппарат ГД как учредитель имеет право назначать главного редактора "Парламентского телевидения".

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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При этом ожидается, что работа обновленного "Парламентского телевидения" стартует в начале 2018 года, уточнила Савастьянова.

"Мы понимаем, что для того, чтобы провести все необходимые мероприятия, потребуется время, и немалое время. Планируется, что эта работа у нас будет завершена, скорее всего, к концу этого года. И с начала следящего года эта структура сможет полноценно заработать", – сообщила депутат.

Планируется также создать в ГД наблюдательный совет, в который войдут, по предварительным данным, Савостьянова, глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин и представители всех фракций. Возглавит его, предположительно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Так как это автономная некоммерческая организация. Понятно, что часть – это будут субсидии за счет Госдумы. Мы здесь не исключаем, что могут быть и другие источники… Мы планируем, что это где-то примерно в тех же объемах финансирования, которые есть на сегодняшний день", — сказала Савастьянова, рассказывая о финансировании будущего АНО.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Мартынов
Госдума, подумай - кому это нужно?
Лишь для тех, кто лишний раз жаждет увидеть лица, необезображенные интеллектом. То есть, депутатские лица.
Но таких в нашей богохранимой стране немного )
23:57
19.07.2017
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