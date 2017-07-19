Рябков заявил, что гордиться результатами встречи с Шенноном нельзя

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на его недавней встрече с замгоссекретаря США Томасом Шенноном не произошло ничего такого, о чем можно говорить с гордостью.

"Я напомню, что предыдущий раунд моего контакта с Шенноном был перенесен по причине деструктивных действий американской стороны, которая ввела накануне этих консультаций дополнительные санкции против нас. Сейчас этого не было. И у нас было поручение руководства попробовать продвинуться вперед. Но насколько получилось? Опять должен сказать, что и ожидания в целом на круг были преувеличены, но достижениями я бы не стал гордиться. В принципе ничего такого, о чем можно было бы объявить с гордостью, там не произошло", — сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Рябков 17 июля провел консультации по острым вопросам российско-американских отношений с Шенноном. Рябков заявил ранее РИА Новости, что Россия продолжает усилия по урегулированию ситуации с дипсобственностью и неправомерной высылкой дипперсонала. По его словам, намерение США представить дело так, будто они вправе осуществлять подобные действия, для России неприемлемо. Рябков предположил, что Россия перейдет к ответным действиям, и уточнил, что сделал Шеннону соответствующее предупреждение.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.