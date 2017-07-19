МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал оптимальным кадровым выбором возможное назначение замглавы российского МИД Анатолия Антонова послом в США.

"Я, во-первых, хочу сказать, что Анатолий Иванович Антонов — мой большой друг, коллега и товарищ, он не является генералом: в министерстве обороны гражданский служащий тоже носит форму", — сказал Рябков в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".

"То, что он шесть лет проработал заместителем министра обороны РФ, это бесценный опыт для его будущей деятельности в Вашингтоне, и авторитета добавляет его опыт как великолепного переговорщика… он знает нашу систему и систему изнутри, это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив", — добавил Рябков.

"Я считаю, что это оптимальный кадровый выбор", — заключил замглавы МИД РФ.