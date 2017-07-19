МИД одобрил кандидатуру Хантсмана на пост посла США в России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман является большим профессионалом, Москва дала агреман (предварительное согласие) и посмотрит, как пройдут слушания по его кандидатуре в сенате.

"Посмотрим, как пройдут слушания в сенате, но мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он — высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое", — сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Замглавы МИД РФ также отметил, что Хантсман "крупный бизнесмен с большим состоянием, человек серьезных убеждений".

Согласно законодательству США и существующей дипломатической практике, процесс назначения посла в ту или иную страну требует как получения агремана от принимающего государства, в данном случае РФ, так и проведения слушаний в сенате по вопросу утверждения кандидатуры на данный пост. Также должна быть проведена финансовая проверка кандидата.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005-2009 годах — губернатор штата Юта.