США выгодно раскручивать тему вмешательства России в выборы, заявил Рябков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США выгодно раскручивать тему кибервмешательства России в выборы американского президента, Вашингтон так и не воспринял переданную ранее Москвой информацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сказал Рябков, Россия с лета прошлого года, когда пошли первые "вбросы" о якобы ее вмешательстве во внутренние американские процессы, о хакерских атаках на сервера Демократической партии США и по другим темам, предлагала тогда администрации Барака Обамы профессиональный разговор на эту тему.

"Прошло несколько закрытых информационных обменов, я об этом сейчас могу сказать открыто, которые специалистами с обеих сторон изучались. Доменные, или как они там правильно называются, IP-адреса передавались. Существуют системы связи по экстренным вопросам, в которых происходит обмен чувствительной информацией между Москвой и Вашингтоном по острой тематике — во избежание перехватов, во избежание прослушек и так далее, от просмотров недопущенных лиц. Вот с использованием этих каналов такие обмены прошли. После этого мы предлагали вновь, в который раз создать специальную рабочую группу на межведомственной основе с участием всех служб, которые только могут быть. Отклика должного на это нет", — сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что президенты США и России только на саммите G20 в конструктивном ключе вышли на эту тему.

"Вывод, который любой непредвзятый человек из этого сделает, один — для США выгодно раскручивать тему российского вмешательства по разным причинам", — добавил замглавы МИД РФ.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".