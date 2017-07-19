Памфилова назвала политически нечистоплотным заявление "Яблока" по Ройзману

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала профессионально несостоятельным и политически нечистоплотным заявление партии "Яблоко" с обвинениями в её адрес о якобы давлении на свердловский избирком, защите муниципального фильтра и препятствиях для участия в выборах кандидата в губернаторы от партии Евгения Ройзмана.
"Заявление, на мой взгляд, абсолютно профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное. К сожалению, нынешний руководитель партии госпожа Слабунова, как мы уже наблюдаем на протяжении года, взяла за практику примазываться к чужим инициативам и паразитировать на них", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она упомянула о заголовке заявления "Яблока" — "Элла Памфилова покрывает муниципальный фильтр". "Я считаю, что это прямое оскорбление меня как председателя Центральной избирательной комиссии, которое абсолютно не соответствует действительности. Поэтому я считаю, что это заявление политически нечистоплотное", — подчеркнула Памфилова.
Она уточнила, что многие партии гораздо раньше "Яблока" обратили внимание на проблему муниципального и фильтра и выступили с критикой; все единодушны в том, что надо пересматривать эту норму, и все в этом заинтересованы, подчеркнула глава ЦИК.
Что касается ситуации с Ройзманом, Памфилова отметила, что ей очень жаль, что этот кандидат не примет участие в губернаторских выборах. Вместе с тем, Центризбирком в любом случае строго ориентируется на действующее законодательство и обязан выполнять его нормы.
"Если закон плохой, давайте цивилизованными усилиями стараться его менять… Мы будем исполнять то законодательство, которое принимают законодатели", — заключила глава ЦИК.