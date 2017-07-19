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Политика

Памфилова назвала политически нечистоплотным заявление "Яблока" по Ройзману

12:3319.07.2017
(обновлено: 12:34 19.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фотоПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала профессионально несостоятельным и политически нечистоплотным заявление партии "Яблоко" с обвинениями в её адрес о якобы давлении на свердловский избирком, защите муниципального фильтра и препятствиях для участия в выборах кандидата в губернаторы от партии Евгения Ройзмана.

Евгений Ройзман. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ройзман заявил о прекращении своей выборной кампании
Ранее на сайте "Яблока" было опубликовано заявление, в котором говорится о том, что Памфилова якобы оказывает прямое публичное давление на руководство избирательной комиссии Свердловской области с целью снятия с губернаторских выборов Ройзмана. Во вторник Ройзман заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.

"Заявление, на мой взгляд, абсолютно профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное. К сожалению, нынешний руководитель партии госпожа Слабунова, как мы уже наблюдаем на протяжении года, взяла за практику примазываться к чужим инициативам и паразитировать на них", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦИК разъяснил "Яблоку" недочеты при выдвижении Ройзмана
"Поскольку она меня обвинила впрямую, что я оказываю давление, я сейчас точно так же прямо хочу ответить. Вы помните, сколько мы занимались так называемыми жалобами, которые шли от партии "Яблоко"? Фактически, ничтожное количество было конкретно от тех представителей "Яблока", которые были свидетелями этих жалоб. В основном, они брали все из интернета, брали чужие факты, обобщали все и паразитировали — устраивали на них пиар-кампанию. Точно так же теперь произошло с фильтром", — добавила глава ЦИК.

Она упомянула о заголовке заявления "Яблока" — "Элла Памфилова покрывает муниципальный фильтр". "Я считаю, что это прямое оскорбление меня как председателя Центральной избирательной комиссии, которое абсолютно не соответствует действительности. Поэтому я считаю, что это заявление политически нечистоплотное", — подчеркнула Памфилова.

Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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У Ройзмана был шанс преодолеть муниципальный фильтр, считают в ЦИК
Сейчас Слабунова пытается представить себя как инициатора призывов к отмене муниципального фильтра, однако именно ЦИК после консультаций со всеми партиями, которые участвовали в выборах, и экспертами в ходе научно-практической конференции обратили внимание на эту проблему, напомнила глава ЦИК. "Мы вышли к президенту с инициативой пересмотреть ряд норм избирательного законодательства, в том числе по фильтру", — отметила Памфилова.

Она уточнила, что многие партии гораздо раньше "Яблока" обратили внимание на проблему муниципального и фильтра и выступили с критикой; все единодушны в том, что надо пересматривать эту норму, и все в этом заинтересованы, подчеркнула глава ЦИК.

Что касается ситуации с Ройзманом, Памфилова отметила, что ей очень жаль, что этот кандидат не примет участие в губернаторских выборах. Вместе с тем, Центризбирком в любом случае строго ориентируется на действующее законодательство и обязан выполнять его нормы.

"Если закон плохой, давайте цивилизованными усилиями стараться его менять… Мы будем исполнять то законодательство, которое принимают законодатели", — заключила глава ЦИК.

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Политика
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