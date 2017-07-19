Путин подписал закон о консультациях по кандидатам на пост глав субъектов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что руководитель администрации президента РФ Антон Вайно или первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко будут проводить консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица субъекта РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента Российской Федерации или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергеем Владимировичем", — говорится в указе.