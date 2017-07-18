МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. У кандидата от партии "Яблоко" Евгения Ройзмана был шанс преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области, для этого нужно было выстраивать работу с депутатским корпусом, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Конечно, да. Шанс у каждого есть. Только когда на Олимпийских играх стометровку бегут профессионал и любитель, то результат всем известен заранее", — сказал РИА Новости Булаев в ответ на вопрос, был ли, по его мнению, у кандидата от "Яблока" шанс собрать необходимые подписи муниципальных депутатов и устранить недочеты при выдвижении.
Он подчеркнул, что с муниципальными депутатами нужно работать – "людей надо убеждать в своей правоте, в своих намерениях".
"И тогда абсолютно точно есть возможность муниципальный фильтр преодолеть, собрать необходимое количество подписей. В данном случае такая работа, как теперь становится очевидно, не велась", — добавил замглавы ЦИК.