МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. У кандидата от партии "Яблоко" Евгения Ройзмана был шанс преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области, для этого нужно было выстраивать работу с депутатским корпусом, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ранее ЦИК России разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова добавила, что в комиссии надеются на их устранение до 21 июля. В ходе пресс-конференции во вторник Ройзман заявил о прекращении собственной кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление. Кандидат от "Яблока" заявил, что считает муниципальный фильтр непроходимым и призвал бойкотировать эти выборы, во всяком случае, до отмены фильтра.

"Конечно, да. Шанс у каждого есть. Только когда на Олимпийских играх стометровку бегут профессионал и любитель, то результат всем известен заранее", — сказал РИА Новости Булаев в ответ на вопрос, был ли, по его мнению, у кандидата от "Яблока" шанс собрать необходимые подписи муниципальных депутатов и устранить недочеты при выдвижении.

"В данном случае — без обид — все-таки на губернаторских выборах, как теперь понятно, выступал любитель, у которого не было то ли желания, то ли возможностей, то ли того и другого работать с депутатским корпусом, с депутатами муниципального уровня", — полагает замглавы ЦИК.

Он подчеркнул, что с муниципальными депутатами нужно работать – "людей надо убеждать в своей правоте, в своих намерениях".

"И тогда абсолютно точно есть возможность муниципальный фильтр преодолеть, собрать необходимое количество подписей. В данном случае такая работа, как теперь становится очевидно, не велась", — добавил замглавы ЦИК.