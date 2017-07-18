Кремль о создании Малороссии: это надо осмыслить и проанализировать

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Кремль пока не комментирует предложение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос, связанный с заявлением о создании Малороссии.

"Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую", — добавил он.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.