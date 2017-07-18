Совбез России соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Руководство России обеспокоено ситуацией, складывающейся вокруг КНДР, во вторник или в среду планируется проведение Совета безопасности на эту тему, сообщил и.о. главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Руководство страны обеспокоено положением дел в (Северной) Корее, завтра или послезавтра будет проводиться Совет безопасности по этому вопросу. Положение дел действительно сложное… На сегодня нет надежды на какое-то примирение", — сказал сенатор на заседании комитета.

Серебренников подчеркнул, что России "надо дружить с обеими сторонами, потому что выхода нет".