Рябков: встреча с Шенноном касалась не только вопросов дипсобственности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что повестка встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном касалась не только вопросов дипсобственности, есть сигналы, что по некоторым направлениям Москва и Вашингтон могут работать конструктивнее.

"Повестка встречи была гораздо шире. По некоторым направлениям есть очевидное стремление Вашингтона и Москвы расширять плоскости соприкосновения позиций и работать в более конструктивном ключе, чем раньше. Мы по этим вопросам передали некоторые конкретные идеи американцам, будем ждать от них реакции", — сказал Рябков по телефону РИА Новости во вторник.

Рябков и Шеннон 17 июля провели в Вашингтоне консультации по острым вопросам российско-американских отношений.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.