Руденя возглавил список "Единой России" на выборах депутатов гордумы Твери

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил муниципальный список "Единой России" на выборах депутатов Тверской городской думы; такое решение принято по итогам заседания регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"В муниципальную часть списка должны войти кандидаты, имеющие личный положительный опыт работы на территории Твери. Мы должны показывать уверенный стиль управления. Самое главное — наша репутация должна быть на очень высоком уровне. Столица должна развиваться более динамично, по уровню комфорта и по уровню инфраструктуры, образования, здравоохранения она должна быть лидером в тверском регионе", — прокомментировал Руденя итоги голосования.

В "тройку" лидеров списка также вошли секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии, депутат Тверской городской Думы Олег Балаян, и председатель областной общественной организации инвалидов-колясочников "Кристалл" Светлана Козлова.

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