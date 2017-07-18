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Политика

Меняйло прокомментировал повышение красноярскими депутатами своих зарплат

12:1218.07.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПолномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. Архивное фотоПолномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 18 июл — РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал повышение красноярскими депутатами своих зарплат, подчеркнув, что все решения должны быть обоснованы и своевременны, и выразив надежду, что в данной ситуации здравый смысл восторжествует.

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© РИА Новости / Кирилл Брага
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Депутаты заксобрания Красноярского края на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем зарплата парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Закон уже принят и подписан главой региона, однако практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета. В "Единой России" этот законопроект назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже 10 лет. Повышение зарплат коснется 35 из 52 депутатов заксобрания региона. Краевая прокуратура начала проверку после принятия решения о повышении в два раза зарплат депутатам краевого заксобрания. В среду, 19 июля, в Красноярске на сессии заксобрания будет рассмотрен протест прокурора региона на принятый депутатами законопроект.

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"Все решения должны быть во-первых, обоснованы, во-вторых, своевременны. В-третьих, принимая какое-то решение, надо задуматься о последствиях его реализации. Все должно быть по справедливости, по большому счету. Исходя их этого надо принимать все решения… То, что произошло… я думаю, правда и здравый смысл восторжествует", — сказал Меняйло, который принимает участие в работе международного молодежного форума ТИМ "Бирюса" в Красноярском крае.

По его словам, накануне на встрече с губернатором Красноярского края обсуждались различные вопросы: исполнение поручений президента по переселению из аварийного жилья, решение проблемы обманутых дольщиков, а также подготовка к "Универсиаде" и сентябрьские выборы. В числе прочего обсуждался и вопрос принятого закона о повышении зарплат депутатов и его своевременности. "По всем позициям там, где мои полномочия, я высказал свою оценку, там, где за рамками моих полномочий, высказал свою позицию как человек и должностное лицо", — сказал полпред.

Принято единогласно
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Принято единогласно
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