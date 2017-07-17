Лавров выразил сомнение в сотрудничестве с Вашингтоном из-за русофобии США

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Русофобия в США не добавляет уверенности в том, что США и России удастся договориться по важнейшим международным проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такой рьяный настрой на выискивание неких скрытых каналов влияния России на то, что происходит в Соединенных Штатах, он явно не спадает, к моего огромному сожалению, и он не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество, в чем заинтересованы все, без исключения, страны", — сказал Лавров журналистам.

"Я рассчитываю, что русофобия в Конгрессе все-таки пойдет на спад, хотя бы потому, что ни единого факта за многие месяцы работы всяких комиссий, следователей, расследователей не было представлено", — добавил министр.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее сообщалось, что Трамп назвал скандал вокруг предполагаемых "связей с Россией" его ближайшего окружения самой масштабной охотой на ведьм в политической истории.