Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью "грабежом среди белого дня"

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения анонимного источника в Белом Доме о том, что Вашингтон не намерен возвращать собственность РФ без получения "чего-то взамен", назвал ситуацию с арестом российской дипсобственности в США "грабежом среди бела дня".

"Источник анонимный? Значит, понимают, что у них совесть не чиста. Что касается сути, то, если это так, то (это) грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть – действуют по принципу "Что мое, то мое, что твое, то поделим", — сказал Лавров журналистам.

В то же время глава российского МИД выразил убеждение, что в администрации Дональда Трампа "все же есть здравомыслящие люди", которые "прекрасно понимают, что это решение об аресте дипломатической недвижимости — как и об изгнании 35 дипломатов с семьями — было принято администрацией (Барака) Обамы в состоянии агонии". По словам Лаврова, администрация Обамы в тот момент "не знала, как разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить".

"К сожалению, такой рьяный настрой на выискивание неких "скрытых" каналов влияния России на то, что происходит США, явно не спадает, к моему огромному сожалению, и не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество, в чем заинтересованы все без исключения страны", — добавил Лавров.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.