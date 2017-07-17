Песков об интервью Кадырова: ничего из ряда вон выходящего сказано не было

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Рассуждения главы Чечни Рамзана Кадырова в интервью американскому телеканалу HBO были достаточно жесткими, но если их рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Кадырова.