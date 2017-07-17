Четыре кандидата на пост главы Бурятии подали документы в избирком

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Четверо из шести выдвинутых кандидатов на должность главы Бурятии представили в избирком документы для регистрации, сообщает избирательная комиссия республики.

По данным республиканского избиркома, от разных партий выдвинуты шесть кандидатов: исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов от "Единой России", Вячеслав Мархаев от КПРФ, Батодалай Багдаев от "Коммунистов России", Сергей Дорош от ЛДПР, Юрий Базаржапов от Партии родителей будущего и Игорь Пронькинов от регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость.

"Кандидаты на должность главы Республики Бурятия Багдаев Б.Б., Дорош С.Д., Мархаев В.М., Цыденов А.С. представили в избирательную комиссию Республики Бурятия документы для регистрации: листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, а также первый финансовый отчет кандидатов", — говорится в сообщении.

В начале февраля 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Цыденова.

Прием документов для регистрации от кандидатов завершится за 30 дней до выборов. Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования 10 сентября.