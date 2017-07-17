МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководителям субъектов РФ подготовить и направить в Минэкономразвития предложения по передаче регионам контрольно-надзорных полномочий федеральных органов исполнительной власти, сообщается в пресс-релизе по итогам состоявшегося 5 июля всероссийского селекторного совещания.

Обобщить их министерство экономики должно будет совместно с Минюстом и министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым до 1 ноября.

Помимо этого, Медведев по итогам селектора поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Абызову до 1 августа подготовить предложения по источникам финансового обеспечения, объёму и порядку распределения бюджетных ассигнований на дополнительное материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих контрольно-надзорных органов по итогам 2017 года.