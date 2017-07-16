Володин: власть должна уметь слышать и отстаивать интересы избирателей

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В обществе был запрос на ответственную власть, которая в первую очередь должна уметь слышать и отстаивать интересы своих избирателей, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Был запрос на ответственную власть. Ответственная власть — в первую очередь, особенно, если речь идет о представительной законодательной власти — это умение слышать и отставать интересы, и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений. Поэтому повестка действительно учитывает как раз вопросы, которые общество, население транслирует своим депутатам", — сказал Володин в программе "Время" на "Первом канале".

Он отметил, что с начала работы Госдумы седьмого созыва принято 354 закона. "У нас еще впереди неделя (до окончания весенней сессии). Понятно, количество (принятых законов) увеличится. Но это меньше, чем было рассмотрено нашими предшественниками за аналогичный период, допустим, 2016 год", — добавил Володин.

По его мнению, не должно быть гонки за количеством принятых законов, важно их качество.