Врио рязанского губернатора Любимов подал документы на выборы главы региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в воскресенье сдал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы региона; в случае его избрания сенатором от региона может стать экс-губернатор Олег Ковалев.

После подачи документов Любимов провел брифинг для журналистов.

"Самая лучшая избирательная кампания для меня — это добросовестная работа, напряженная… Мы не будем никого огульно критиковать. Самое главное – это показать преимущество нашей партии и преимущество нашей работы", — заявил Любимов.

Он отметил, что ему бы хотелось, чтобы избирательная кампания в регионе проводилась "честно, открыто… без грязи".

В числе документов Любимов представил список из трех кандидатов, один из которых в случае победы Любимова на выборах станет представителем региона в Совете Федерации. "Первая кандидатура – Ковалев Олег Иванович", — заявил врио главы региона журналистам. Ковалев – предшественник Любимова. Он подал в отставку в феврале, объяснив свое решение, в частности, возрастом (ему 68 лет) и нежеланием идти на новый срок.

Вторым в списке значится действующий сенатор от региона Игорь Морозов, третья – депутат Рязанской облдумы Татьяна Гусева. Морозов или Гусева могут стать сенатором в случае, если от этого места откажется Ковалев.

Кроме врио губернатора Любимова, который идет от "Единой России", на выборы заявились от "Справедливой России" — председатель регионального отделения партии Сергей Пупков; от "Партии Роста" — председатель регионального отделения партии Александра Перехватова; от ЛДПР — депутат Госдумы РФ Александр Шерин; от КПРФ — пенсионер Владимир Федоткин; от "Партии возрождения России" — пенсионер Святослав Голубятников.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут в единый день голосования 10 сентября.