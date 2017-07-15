Съезд "Гражданской платформы" переизбрал федеральный политкомитет партии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. "Гражданская платформа" переизбрала федеральный политический комитет партии, сократив число его членов с 11 до девяти, передает корреспондент РИА Новости в субботу.

Восьмой отчетно-выборный съезд партии, который проходит в субботу в Москве, утвердил членов комитета на срок полномочий с 2017 по 2022 год.

В него вошли: политтехнолог, социальный инженер Валерий Вакарюк; руководитель московского отделения партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Михаил Вышегородцев; генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, советник губернатора по экономике, руководитель регионального отделения партии Александр Габитов.

Также в список попали кинопродюсер, член "Зиновьевского клуба" МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов; руководитель фракции "Гражданской платформы" в заксобрании Иркутской области Владимир Матиенко; полковник управления "А" ("Альфа") центра специального назначения ФСБ России, кавалер четырех орденов Мужества Сергей Милицкий.

Кроме того, в комитет избраны руководитель регионального политического комитета партии в Крыму Екатерина Терещенко; депутат парламента Бурятии Баяр Цыденов; председатель партии, депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов.