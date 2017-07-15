Не просто слова: Кадыров разъяснил свое заявление о ядерных ракетах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил свое заявление о российских ядерных ракетах, которые будут запущены автоматически, даже если будет нанесен разрушительный удар по РФ, заявив, что это не просто слова.

Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO , которое цитируют ведущие западные СМИ, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом РФ, заявил, что "Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России". Он подчеркнул, что в РФ "сильная власть, и мы ядерная держава", и даже если по стране будет нанесен серьезный удар, "наши ракеты будут применены автоматически".

"Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать", — написал Кадыров в субботу в своем Telegram.