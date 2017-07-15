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Политика

Новый посол России в Турции прибыл в Анкару

08:2815.07.2017
(обновлено: 08:57 15.07.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Анкару. Архивное фотоВид на Анкару. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл на работу в Анкару, в субботу он примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота, заявил РИА Новости и.о. пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков в субботу.

Алексей Ерхов. Архивное фото
© Фото : Босфор/Метин Акбаш
Новый посол России в Турции: опытный дипломат и блестящий арабист
В июне президент РФ Владимир Путин назначил Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

"Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на то, что верительные грамоты еще не вручены, в субботу по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Тайипом Эрдоганом Ерхов будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота.

Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Охота на послов: как и зачем в мировой истории убивали дипломатов
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Убийство российского посла в Анкаре
© AP Photo / Burhan OzbiliciНападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
© AP Photo / Burhan OzbiliciПосол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
© AP Photo / Burhan OzbiliciВооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
© REUTERS / Umit BektasНа место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу у галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS / Umit Bektas
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
© REUTERS / Umit BektasВ результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS / Umit Bektas
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
© AP Photo / Burhan OzbiliciЛюди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
© REUTERS / Umit BektasТелеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS / Umit Bektas
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
© REUTERS / Umit BektasПомимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS / Umit Bektas
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
© REUTERS / Umit BektasПрезидент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS / Umit Bektas
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
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