Есть надежда, что диалог с Трампом будет развиваться, заявил Путин

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Есть шанс надеяться, что диалог с президентом США Дональдом Трампом будет развиваться, если этот диалог будет идти "в человеческом смысле", заявил президент России Владимир Путин.

"Если у нас такой диалог будет идти, то в этом смысле, как вы сказали в человеческом, есть шанс надеяться на то, что этот диалог будет развиваться дальше", — сказал Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать", — сказал Путин.

"Вы знаете… есть такие люди, которые толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, свое "лепят горбатого", как у нас в народе говорят", — продолжил глава российского государства.

По словам Путина, Трамп — не такой человек.

"Он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, даже если ему что-то не нравится, и он с чем-то не согласен, задает какие-то вопросы, реагирует на аргументы собеседника. Это важно, и я считаю, что это положительно", — сказал Путин.