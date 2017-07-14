В Кремле рассказали, когда будет принято решение о визите Путина в США
16:0514.07.2017
(обновлено: 16:06 14.07.2017)
148330
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение о том, примет ли президент России Владимир Путин приглашение американского коллеги Дональда Трампа посетить Белый дом, будет принято после его поступления, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы
Путина в Белый дом, но пока для этого не настало подходяще время.
"Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления таковых", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился бы Путин совершить такой визит в США.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.