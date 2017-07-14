В Кремле рассказали, когда будет принято решение о визите Путина в США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение о том, примет ли президент России Владимир Путин приглашение американского коллеги Дональда Трампа посетить Белый дом, будет принято после его поступления, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы Путина в Белый дом, но пока для этого не настало подходяще время.

"Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления таковых", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился бы Путин совершить такой визит в США.