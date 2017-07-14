МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва ждет, что Вашингтон на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона предоставит конкретные предложения по выходу из кризиса вокруг российской дипсобственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД РФ подтвердил, что следующая встреча Рябкова и Шеннона запланирована на 17 июля. Предыдущая встреча, намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена российской стороной. Как тогда заявили в МИД РФ, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

Консультации Рябкова и Шеннона проводятся в рамках двусторонних усилий по обсуждению и урегулированию проблем в российско-американских отношениях. Повестка охватывает гуманитарные вопросы, деятельность дипломатического корпуса, дипсобственность. При этом ранее Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с российской дипломатической собственностью повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы и что он уже подготовлен.

"Эта встреча, на наш взгляд, должна стать не просто протокольной, протокольных у нас уже было встреч немало, были и контакты по линии посольств и так далее. Эта встреча должна стать конкретным обсуждением, мы ждем от американской стороны детальных предложений и разговора не поверхностного, а глубокого о том, как выйти из этой ситуации", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.