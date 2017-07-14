В МИД заявили об отказе США выдавать визы российским дипломатам

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", — сказала Захарова.
Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
79.6%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
17.7%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.7%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
В Москве заявили, что уже подготовили ответ на действия Вашингтона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, терпение Кремля уже на исходе, а глава МИД Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.
Как сообщала газета "Известия", российские власти планируют выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.