В МИД заявили об отказе США выдавать визы российским дипломатам

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 14 июля 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 14 июля 2017

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", — сказала Захарова.

Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Тогда российские власти решили не прибегать к зеркальными мерам, но оставили за собой право на ответные шаги. Однако и при новой администрации Белого дома ситуация осталась в подвешенном состоянии. На прошлой неделе, накануне встречи президентов России и США, группа американских сенаторов обратилась к Дональду Трампу, потребовав исключить возвращение российской дипсобственности "из любых переговоров и обсуждений".

В Москве заявили, что уже подготовили ответ на действия Вашингтона. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, терпение Кремля уже на исходе, а глава МИД Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

Как сообщала газета "Известия", российские власти планируют выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.