Перу хочет укреплять сотрудничество с Россией

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Перу будет еще больше укреплять отношения с Россией, заявил посол Перу в России Бенхамин Чимой.

"У меня есть особое поручение президента (Перу Педро Пабло) Кучински по тому, чтобы укреплять в дальнейшем ещё в больше наши отношения. Прежде всего это касается торгово-экономических отношений — там, где у нас больше точек соприкосновения. Но политическая сторона также имеет важное значение", — сказал Чимой на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Посол Перу добавил, что также нужно расширять и укреплять отношения не только на уровне правительств, но и других структур.

Он отметил, что на сегодняшний день отношения между Перу и Россией находятся на очень хорошем уровне.