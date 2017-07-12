Кремль не стал комментировать продление договора о полномочиях Татарстана

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Позиция Кремля по пролонгации договора с Татарстаном о разграничении полномочий будет сформулирована и озвучена позже, встречи с руководством республики у президента Владимира Путина пока не запланирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ныне действующий договор о разграничении полномочий был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время Татарстан является единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. Действие договора заканчивается в конце июля.

"Позиция будет сформулирована по этому вопросу. И она будет озвучена соответствующим образом, мы вас проинформируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о пролонгации договора с Татарстаном о разграничении полномочий с госорганами РФ.

Кроме того, Песков сообщил, что в ближайшие недели встреча Путина с руководством Татарстана не ожидается.

"В ближайшие недели пока нет", — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Песков, существует определенный юридический спор, касающийся дат договора.

"Что касается договора, 24 (июля) истекает, там есть юридический спор. Что считать датой окончания этого договора — 24 (июля) это день подписания или 11 августа, день публикации. Вот некоторые эксперты склоняются к тому, что более корректно с правовой точки зрения рассматривать 11-е число", — пояснил он.

При этом Песков подчеркнул, что концептуальная позиция по данному вопросу будет сформулирована и озвучена позже.

"В данном случае важно, наверное, не это. Здесь нет смысла цепляться за дни. А концептуальная позиция, еще раз повторяю, она будет сформулирована и озвучена", — уточнил представитель Кремля.