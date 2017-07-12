ЦИК разъяснил "Яблоку" недочеты при выдвижении Ройзмана

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. ЦИК России разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана, в комиссии надеются на их устранение до 21 июля, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В среду на заседании Центральной избирательной комиссии член ЦИК Евгений Шевченко проинформировал о развитии ситуации с выдвижением кандидата в губернаторы от "Яблока", к процедуре которого у комиссии ранее возникли вопросы. Он сообщил, что в ЦИК две недели назад состоялись консультации с представителями партии и их юристами, был найден вариант устранения недочетов. При этом Шевченко отметил, что юристы партии во время консультаций согласились с доводами Центризбиркома и их обоснованностью.

Ранее, пояснил Шевченко, Ройзмана выдвинуло федеральное бюро "Яблока", тогда как ЦИК считает, что выдвижение должно было осуществить областное отделение. При этом, как считают в ЦИК, партия в противоречие собственному уставу приняла решение приостановить полномочия всех руководящих органов регионального отделения, хотя могла приостановить полномочия только председателя. ЦИК предлагал перерегистрировать членов партии и провести общее собрание областного отделения, чтобы выдвинуть кандидата в губернаторы Свердловской области.

"Они могут еще сейчас сделать это до 21 июля… Будем надеяться и хотелось бы нам – мы заинтересованы в том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы. Надеемся, что, может быть, ему удастся собрать и подписи соответствующие. Есть еще возможность", — сказала Памфилова.

Вместе с тем она выразила недоумение в связи с тем, что после консультаций представители партии в интервью для СМИ утверждали, что не поняли суть претензий ЦИК.

"Мы надеялись, что они прислушаются и сделают так, как надо, вовремя, и все будет нормально. Вместо этого у меня появилось недоумение – зачем они делают именно так… Это уже не первый случай, когда внутренняя организационная неразбериха в партии "Яблоко" приводит к негативным последствиям, которые сказываются на выдвижении кандидатов. Конечно, легче в прессе сказать, что препятствия чинят власти разных уровней, избирательные комиссии, чем вовремя признать какие-то свои огрехи и их исправить", — добавила глава ЦИК.

В свою очередь член ЦИК РФ Александр Кинев рассказал о конфликтной ситуации с регистрацией кандидатов от "Яблока", которая сложилась в Краснодарском крае, где 10 сентября должны состояться выборы в заксобрание региона. Ситуация, по его словам, связана прежде всего с внутрипартийным конфликтом: 31 марта бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства краевого отделения партии, однако все необходимые формальности партия оформить не успела.

После этого, как рассказал Кинев, экс-глава регионального отделения "Яблока" оставил у себя печать, провел мероприятие, которое назвал конференцией реготделения, сформировал по его итогам списки, которые и предоставил в региональную комиссию. Узнав об этом, центральное бюро партии попросило ЦИК вмешаться. Краснодарский избирком приостановил все процедуры и ждет официального решения бюро партии и ответа на свой запрос в Минюст. Кинев возложил ответственность за возникновение конфликтной ситуации на бюро "Яблока".