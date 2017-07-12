ЦИК разъяснил "Яблоку" недочеты при выдвижении Ройзмана

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. ЦИК России разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана, в комиссии надеются на их устранение до 21 июля, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Ранее, пояснил Шевченко, Ройзмана выдвинуло федеральное бюро "Яблока", тогда как ЦИК считает, что выдвижение должно было осуществить областное отделение. При этом, как считают в ЦИК, партия в противоречие собственному уставу приняла решение приостановить полномочия всех руководящих органов регионального отделения, хотя могла приостановить полномочия только председателя. ЦИК предлагал перерегистрировать членов партии и провести общее собрание областного отделения, чтобы выдвинуть кандидата в губернаторы Свердловской области.
"Они могут еще сейчас сделать это до 21 июля… Будем надеяться и хотелось бы нам – мы заинтересованы в том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы. Надеемся, что, может быть, ему удастся собрать и подписи соответствующие. Есть еще возможность", — сказала Памфилова.
Вместе с тем она выразила недоумение в связи с тем, что после консультаций представители партии в интервью для СМИ утверждали, что не поняли суть претензий ЦИК.
"Мы надеялись, что они прислушаются и сделают так, как надо, вовремя, и все будет нормально. Вместо этого у меня появилось недоумение – зачем они делают именно так… Это уже не первый случай, когда внутренняя организационная неразбериха в партии "Яблоко" приводит к негативным последствиям, которые сказываются на выдвижении кандидатов. Конечно, легче в прессе сказать, что препятствия чинят власти разных уровней, избирательные комиссии, чем вовремя признать какие-то свои огрехи и их исправить", — добавила глава ЦИК.
После этого, как рассказал Кинев, экс-глава регионального отделения "Яблока" оставил у себя печать, провел мероприятие, которое назвал конференцией реготделения, сформировал по его итогам списки, которые и предоставил в региональную комиссию. Узнав об этом, центральное бюро партии попросило ЦИК вмешаться. Краснодарский избирком приостановил все процедуры и ждет официального решения бюро партии и ответа на свой запрос в Минюст. Кинев возложил ответственность за возникновение конфликтной ситуации на бюро "Яблока".