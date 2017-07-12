На довыборах в Госдуму в одномандатных округах выдвинут 21 кандидат

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На дополнительных выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре в двух одномандатных округах, выдвинут 21 кандидат: двенадцать в Брянском округе и девять в Кингисеппском, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что мероприятия по выдвижению своих кандидатов на этих выборах проводили 11 партий.

"По этим дополнительным выборам в Госдуму уже закончился срок предоставления партиями документов. По Брянскому округу — десять кандидатов, выдвинутых партиями, и двое идут как самовыдвиженцы. По Кингисеппскому округу у нас на сегодняшний день девять кандидатов", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она напомнила, что кандидаты должны не позднее 20 июля представить документы о выдвижении в соответствующие окружные избирательные комиссии; срок предоставления документов для регистрации кандидатов истекает 26 июля в 18:00.

ЦИК России назначил на 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы в Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском одномандатных избирательных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты оказались вакантными.