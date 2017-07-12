Совфед освободил Озерова от должности главы оборонного комитета

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании поддержал заявление председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова и освободил его от этой должности.

Озеров с 1996 года представляет в Совфеде Законодательное собрание Хабаровского края, с 2001 года возглавляет комитет по обороне и безопасности. На прошлой неделе он написал заявление с просьбой освободить его от должности главы комитета. Сенатор объяснил свое решение необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни". По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края.

Озеров отметил, что решение об уходе было не сиюминутным, а давно продуманным.

Он также назвал домыслами сообщения о том, что его уход связан с несложившимися отношениями с министром обороны Сергеем Шойгу. По словам Озерова, с Шойгу его "связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание", а также игра в одной футбольной команде.

Как отметил на заседании вице-спикер Юрий Воробьев, Озеров является "высоким профессионалом и очень порядочным человеком". Воробьев также напомнил, что Озеров занимает должности руководителя российской делегации в парламентской ассамблее НАТО и замруководителя делегации РФ в ПА ОБСЕ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала своим коллегам, что с просьбой об уходе с поста председателя комитета Озеров обращался к ней несколько раз. "Каждый раз я говорила ему, что он должен продолжить работу, но сейчас его аргументы в пользу ухода были настолько убедительными, что я не смогла с ними не согласиться", — сказала она.

Матвиенко заверила сенаторов, что "никаких подводных камней" за заявлением Озерова нет.

"Хочу поблагодарить его за очень плодотворную, эффективную работу на этом посту. Это человек слова, человек дела, настоящий полковник, сделавший за те непростые годы, что он возглавлял комитет, очень много для укрепления обороноспособности страны, реформы ОПК, социальной защиты военнослужащих", — подчеркнула спикер, назвав Озерова "дуайеном (старейшиной – ред.) нашей команды".

В свою очередь Озеров отметил, что остаётся сенатором и рассчитывает сделать все, от него зависящее, для повышения авторитета Совфеда и обеспечения безопасности и обороноспособности страны.