СМИ узнали, когда российский посол в США вернется в Москву

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, который накануне встречался с дипломатом в Вашингтоне.

"22 июля посол Сергей Кисляк должен вернуться в Москву. Я с ним встречался две недели назад в Вашингтоне, и он сказал, что у него билет на этот день. Какое-то время обязанности главы российского диппредставительства в США будет исполнять советник-посланник", — цитируют "Известия" Рогова.

По слова источника газеты, ротация кадров в российском диппредставительстве в Вашингтоне проходит в плановом порядке. Он также отметил, что МИД старается не оставлять свои диппредставительства без руководителя на долгий период. "В случае если американская сторона затянет с выдачей агремана Анатолию Антонову, Сергею Кисляку, возможно, придется скорректировать планы", — пишут "Известия".

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне. При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.