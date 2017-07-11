Москва готовит ответ на действия США по российской дипсобственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе

ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на действия США по дипломатической собственности РФ, но не считает нужным комментировать их в публичном пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в МИД РФ сообщила, что Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ. Согласно информации издания, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года.

"Естественно, мы будем добиваться того, чтобы правда восторжествовала, справедливость и международное право должны быть восстановлены. О конкретных шагах мы сейчас думаем, и я не считаю, что нужно публично это обсуждать, при всем уважении к средствам массовой информации, к вашему желанию получить сведения", — заявил Лавров журналистам.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.