Карасин: Россия может ответить на план Украины по биометрическому контролю

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия не исключает ответных мер на планы Киева ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для граждан РФ, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. Пока на бумаге мы ничего не видим. После того, как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать", — сказал Карасин.

"Если выяснится, что это направлено против гуманитарной составляющей наших отношений, то это будет прискорбно и мы, естественно, будем думать над тем, какие встречные меры принять", — добавил он, подчеркнув, что прежде всего надо изучить, в чем конкретно будут выражаться украинские намерения.

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.