Песков: Путин и Трамп не давали друг другу обещаний по кибербезопасности

РИА НОВОСТИ. ПУТИН И ТРАМП НИЧЕГО ДРУГ ДРУГУ НЕ ОБЕЩАЛИ В СФЕРЕ СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ, А ЛИШЬ КОНСТАТИРОВАЛИ ГОТОВНОСТИ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ — ПЕСКОВ