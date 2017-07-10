Комитет гражданских инициатив Кудрина проанализировал праймериз в России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ), который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, составил новый доклад с анализом прошедшего в этом году предварительного внутрипартийного голосования "Единой России", а также предварительной агитации других российских партий в преддверии единого дня голосования 2017 года.

Значительная часть доклада посвящена именно "Единой России", поскольку в этом году праймериз перед сентябрьскими выборами организовала только эта партия. Вместе с тем в минувшем году перед парламентскими выборами предварительные голосования провели также Партия народной свободы (ПАРНАС) и "Альянс зеленых", голосовать можно было через специально созданные интернет-площадки, о чем также говорится в анализе КГИ.

Эксперты комитета отмечают, что в преддверии выборов 2017 года продолжался процесс распространения и формализации практики внутрипартийного голосования, это касается, в частности, "Единой России". В то же время, по их мнению, праймериз показали кризисное положение в большинстве партий.

"Праймериз стали наглядным доказательством кризисного положения большинства партий после выборов-2016. После резкого снижения возможностей своего политического представительства партии оказались, во-первых, ресурсно и организационно истощены и либо совсем лишены ресурсов, либо их объем существенно сократился. Во-вторых, партийные структуры находятся во многом в ситуации психологической и организационной фрустрации, демотивирующей их к какой-либо деятельности ", — говорится в докладе КГИ.

В документе содержится критический анализ практики значительной части зарегистрированных Минюстом РФ партий по предварительному отбору кандидатов на выборах-2017, включая партии, представленные в Госдуме.

Комитет гражданских инициатив представляет собой сообщество экспертов, созданное в апреле 2012 года инициативной группой во главе с бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным. Согласно данным официального сайта КГИ, эксперты комитета объединились вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов.