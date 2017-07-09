В Кремле рассказали о подготовке разговора лидеров "нормандской четверки"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты ведут подготовку к телефонному разговору лидеров "нормандской четверки", поскольку пока недостаточно субстантива для обсуждения, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки. Ведется подготовка экспертами. Чтобы этот разговор состоялся, безусловно, нужно наработать "мясо" для этого. Пока "мяса", очевидно, недостаточно", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

На вопрос, почему, по его мнению, до сих пор не приняты со стороны Запада какие-то меры в отношении Украины, пресс-секретарь президента отметил, что Москва задается таким вопросом, но ответа на него нет.