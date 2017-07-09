Яровая о резолюции ПА ОБСЕ: не стоит считать крымчан вещью

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Принятая ПА ОБСЕ резолюция с призывом к России отказаться от Крыма является худшим проявлением уничижения и овеществления крымчан, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

В воскресенье участники ПА ОБСЕ приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма.

"Требование к России отказаться от Крыма — худшее проявление уничижения и овеществления крымчан", — цитирует Яровую пресс-служба депутата.

Яровая подчеркнула при этом, "как легко право на жизнь, свободу, выбор, демократию и будущее тысяч жителей Крыма посчитали возможным вообще игнорировать, видимо, просто включив (их) в инвентаризационную опись".

"Какие резолюции имеют моральные и юридические права, если они обесценивают жизнь людей? Человеческие жертвоприношения не должны входить в практику европейских парламентских решений, разрушая сами основы безопасности и превращая парламентаризм в плавильный котёл уничтожения общечеловеческих ценностей", — добавила она.