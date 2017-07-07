На перекрестный год России и Японии планируется свыше 300 мероприятий

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Свыше 300 мероприятий планируется на перекрестный 2018 год между Россией и Японией, сообщил журналистам в пятницу первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

"В рамках первого заседания оргкомитета по проведению года Японии в России и года России в Японии план мероприятий на будущий год — это свыше 300 мероприятий, очень насыщенная повестка", — сказал Шувалов по итогам первого заседания комитета.

"Мы уточним перечень к встрече лидеров, и лидерам представим уже согласованные списки", — пояснил Шувалов.

Он подчеркнул, что помимо культурной повестки дня перекрестный год должен включать широкую повестку дня, в том числе в сфере экономики и здравоохранения.

"Считаем, что этот год для нас будет крайне ответственным", — отметил Шувалов. По его словам, будет "очень широкий формат общения в течение целого года".

"Стартуем 26 мая в будущем году, а завершим соответственно в 2019 году", — подтвердил Шувалов. Открытие года состоится в Москве, в Большом театре.

Шувалов возглавляет с российской стороны оргкомитет перекрестного года, в который входят также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой наряду с замминистра Минкомсвязи Алексеем Волиным, заместителем министра экономического развития Станиславом Воскресенским и другими чиновниками.