Тулеев "еще всем покажет", считает мэр Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 7 июл — РИА Новости. Некоторые СМИ и отдельные эксперты слишком поторопились списывать со счетов губернатора Кемеровской области Амана Тулеева из-за его отпуска и больничного, заявил РИА Новости в пятницу глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Позже отдельные журналисты начали составлять списки претендентов на пост главы Кузбасса. В частности, среди возможных кандидатов прозвучало имя мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Однако, по его словам, сам он не в курсе таких предположений.
"Впервые слышу об этом. Я работаю в самом лучшем городе России, который называется Новокузнецк. Наша задача — работать здесь, сделать его еще лучше и отметить 400-летний юбилей в следующем году. Считаю, что это моя миссия, как минимум на ближайший год, а там — как народ решит (на выборах мэра)", — сказал Кузнецов.
Ранее глава города через соцсети публично возмутился тем, что в СМИ "активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора" и призвал прекратить "грязную информационную кампанию и будоражить лживыми вбросами население". Также он назвал Тулеева настоящим учителем, своим наставником, мудрым политиком и грамотным управленцем.
В настоящее время Тулеев продолжает интенсивную восстановительную терапию в Москве под контролем Минздрава РФ и лично министра Вероники Скворцовой. Администрация Кемеровской области не располагает информацией о возможных готовящихся кадровых перестановках в руководстве региона и взаимодействует с федеральными органами власти в штатном, рабочем режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал комментировать информацию о состоянии здоровья Тулеева и заявил, что никаких кадровых решений в связи с этим по-прежнему не принималось.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.