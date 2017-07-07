Тулеев "еще всем покажет", считает мэр Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 7 июл — РИА Новости. Некоторые СМИ и отдельные эксперты слишком поторопились списывать со счетов губернатора Кемеровской области Амана Тулеева из-за его отпуска и больничного, заявил РИА Новости в пятницу глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Тулеев 22 мая ушел в официальный отпуск, который был продлен из-за плановой операции, назначенной еще прошлой осенью и перенесенной в связи с его плотным рабочим графиком. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только это разрешат врачи после курса постоперационной реабилитации.

Позже отдельные журналисты начали составлять списки претендентов на пост главы Кузбасса. В частности, среди возможных кандидатов прозвучало имя мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Однако, по его словам, сам он не в курсе таких предположений.

"Впервые слышу об этом. Я работаю в самом лучшем городе России, который называется Новокузнецк. Наша задача — работать здесь, сделать его еще лучше и отметить 400-летний юбилей в следующем году. Считаю, что это моя миссия, как минимум на ближайший год, а там — как народ решит (на выборах мэра)", — сказал Кузнецов.

Ранее глава города через соцсети публично возмутился тем, что в СМИ "активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора" и призвал прекратить "грязную информационную кампанию и будоражить лживыми вбросами население". Также он назвал Тулеева настоящим учителем, своим наставником, мудрым политиком и грамотным управленцем.

"Губернатору желаю добра, здоровья и долгих лет. А те, кто его уже списал со счетов, включая так называемых экспертов, сильно ошибаются. Аман Гумирович — тот человек, который встанет на ноги, вернется и еще всем покажет", — отметил Кузнецов в беседе с РИА Новости.

В настоящее время Тулеев продолжает интенсивную восстановительную терапию в Москве под контролем Минздрава РФ и лично министра Вероники Скворцовой. Администрация Кемеровской области не располагает информацией о возможных готовящихся кадровых перестановках в руководстве региона и взаимодействует с федеральными органами власти в штатном, рабочем режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал комментировать информацию о состоянии здоровья Тулеева и заявил, что никаких кадровых решений в связи с этим по-прежнему не принималось.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.