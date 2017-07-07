Озеров опроверг слухи о причинах своего увольнения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который 12 июля должен покинуть пост, назвал домыслами сообщения о том, что его уход связан с не сложившимися отношениями с Сергеем Шойгу; сенатор рассказал РИА Новости, что с министром обороны его "связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание".

Накануне источник в аппарате палаты сообщил РИА Новости, что Озеров написал заявление об уходе по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля. Озеров подтвердил это РИА Новости, объяснив решение необходимостью ротации и желанием "сменить ритм жизни". СМИ, ссылаясь на источники в верхней палате парламента, сообщали, что одной из причин ухода Озерова могли стать напряженные отношения с Шойгу.

"Домыслы я не комментирую, а разным источникам надо знать: нас с Сергеем Кужугетовичем связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание, причем не только в служебное время, так как мы играем в одной команде", — сказал Озеров.

Ранее сенатор отметил, что благодарен спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение уйти с поста главы комитета.

Виктор Озеров с 1996 года представляет в Совета Федерации законодательное собрание Хабаровского края, с 2001 года возглавляет комитет по обороне и безопасности.