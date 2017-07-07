Озеров опроверг слухи о причинах своего увольнения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который 12 июля должен покинуть пост, назвал домыслами сообщения о том, что его уход связан с не сложившимися отношениями с Сергеем Шойгу; сенатор рассказал РИА Новости, что с министром обороны его "связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание".
"Домыслы я не комментирую, а разным источникам надо знать: нас с Сергеем Кужугетовичем связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание, причем не только в служебное время, так как мы играем в одной команде", — сказал Озеров.
Ранее сенатор отметил, что благодарен спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение уйти с поста главы комитета.
Виктор Озеров с 1996 года представляет в Совета Федерации законодательное собрание Хабаровского края, с 2001 года возглавляет комитет по обороне и безопасности.