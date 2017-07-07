"Коммунисты России" определили кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Внеочередной пленум Центрального комитета партии "Коммунисты России" определил кандидатов в депутаты Госдумы от Брянской и Ленинградской областей, где проводятся довыборы в российский парламент, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 10 сентября — в Единый день голосования — в Брянской и Ленинградской областях (Кингисеппский одномандатный округ). Муниципальные выборы пройдут в Москве также в единый день голосования.

"По 112-му избирательному округу (Ленобласть) кандидатом в депутаты Государственной думы выдвинут исполнительный секретарь ЦК КПКР депутат местного совета К.А.Жуков. По 77-му избирательному округу (Брянская область) кандидатом в депутаты Государственной думы выдвинут заместитель председателя ЦК КПКР депутат местного совета С.А.Малинкович", — говорился в сообщении партии.