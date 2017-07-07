"Яблоко" выдвинуло 1007 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Партия "Яблоко" выдвинула 1007 кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Москве, сообщила пресс-служба политической силы в пятницу.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.

"Конференция столичного отделения партии "Яблоко" выдвинула на муниципальных выборах в Москве беспрецедентное для оппозиционной партии количество кандидатов – 1007 человек в 125 районах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поздно вечером 6 июля конференция приняла решение о выдвижении всех кандидатов, пожелавших участвовать в выборах от "Яблока" и подписавших "Московский манифест-2017" – политическую программу партии на этих муниципальных выборах.

"В 17 районах города, где "Яблоко" представлено в муниципальных собраниях, кандидаты от партии будут зарегистрированы без сбора подписей. В остальных районах для регистрации им будет необходимо собрать в среднем около 20 подписей (в зависимости от количества избирателей в каждом избирательном округе)", — отмечается в сообщении.