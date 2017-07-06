Главы МИД России и Франции начали переговоры в Париже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан проводят в четверг вечером переговоры в Париже.

Последняя встреча министров состоялась двумя неделями ранее в Москве.

Ожидается, что в ходе визита Лаврова в Париж стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вопросы борьбы с терроризмом.

В МИД РФ в преддверии встречи заявили, что Лавров и Ле Дриан затронут и продолжат совместную работу по созданию постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ – российско-французского форума "Трианонский диалог".