В ГД призвали фракции проводить работу по посещениям депутатами заседаний

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава комитета по регламенту и организации работы Думы Ольга Савастьянова заявила, что у комитета есть вопросы по посещению депутатами пленарных заседаний и призвала фракции проводить в этом вопросе внутреннюю работу.

"У нас нет в Госдуме системы штрафов. Согласно регламенту, если депутат не присутствует на пленарном заседании в течение дня (то есть три регистрации), за этот день, что абсолютно закономерно, естественно, он не получает, так как не работает, за этот день свою заработную плату", — сказала Савастьянова журналистам в четверг.

"Если у нашего комитета вопросы по посещению? Конечно, есть. И здесь нам бы хотелось, чтобы была проведена более успешная внутренняя самоорганизация работы самих фракций", — отметила депутат.

Савастьянова напомнила, что в настоящий момент две большие делегации депутатов работают над международной повесткой в Минске и в Стамбуле, кроме того, 10 депутатов проходят обучение по программе управленческого резерва.